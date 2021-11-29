Мальчик рассказал, что мечтает стать пожарным

Недавно сценарист Егор Кончаловский стал гостем передачи "Звезды сошлись". Компанию продюсеру составил маленький сын Тимур.

Наследника кинорежиссеру подарила вторая супруга Мария Леонова. Мальчик появился на свет в апреле 2017 года.

Темой нового выпуска передачи, ведущей которой является Лера Кудрявцева, стало воспитание детей. Кончаловского пригласили на эфир как человека, обладающего ценным опытом в данной области.

В студии Тимур появился в голубой рубахе с черно-белой бабочкой, а также в бежевых штанах на подтяжках. Внешний вид ребенка умилил всех присутствующих.

"Господи, какой ты красавец!" – произнесла восхищенная Кудрявцева.

Лера поинтересовалась, ходит ли Кончаловский-младший в детский сад. Мальчик утвердительно ответил на вопрос телеведущей. Малыш признался, что ему очень нравится рисовать, а также добавил, что мечтает стать пожарным.

Егор Андреевич решил поделиться принципами, которых он придерживается в воспитании наследника. По словам деятеля культуры, ни в коем случае нельзя навязывать детям какие-либо занятия.

Кончаловский считает – ребенок сам должен определиться, что именно ему нравится. Однако прежде чем позволить своему чаду сделать выбор, необходимо по максимуму расширить его кругозор, передает РИА ФАН.

"Выбор человек должен делать сам, но ты должен ему помочь иметь этот выбор, а чтобы иметь этот выбор, нужно много знать", - высказал свою позицию продюсер.

Ранее в Сети обсудили новый имидж дочери Кончаловского.