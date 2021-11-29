Избранница младше пианиста на 35 лет

Народный артист Российской Федерации Максим Дунаевский связал себя узами брака с давней возлюбленной. Супругой композитора стала музыковед Алла Новоселова.

О радостном событии Дунаевский рассказал в эфире передачи "Ты не поверишь!". Примечательно, что разница в возрасте у супругов составляет 35 лет.

Некоторое время назад Максим Исаакович заявлял, что не собирается жениться. Мол, им с Новоселовой хорошо и без штампа в паспорте. В итоге пианист передумал и повел избранницу в ЗАГС.

Заводить детей 76-летний Дунаевский не планирует.

"Поздновато уже, хватит", – отметил артист.

Композитор придерживается мнения, что отец должен успеть поставить своего ребенка на ноги. При этом Максим Исаакович прекрасно понимает – он находится в преклонном возрасте, поэтому думать о наследниках не стоит.

У пианиста уже есть трое взрослых детей – сын Дмитрий от актрисы Натальи Андрейченко, дочь Алина от филолога Нины Спада, а также дочь Полина, рожденная в браке артиста с Мариной Рождественской.

К слову, Дунаевский был женат семь раз. Его женами помимо Андрейченко и Рождественской были Наталья Леонова, Регина Темирбулатова, Елена Дунаевская, Ольга Данилова и Ольга Шеронова. Со всеми ними пианист поддерживает дружеские отношения.