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Народный артист Российской Федерации Максим Дунаевский связал себя узами брака с давней возлюбленной. Супругой композитора стала музыковед Алла Новоселова.
О радостном событии Дунаевский рассказал в эфире передачи "Ты не поверишь!". Примечательно, что разница в возрасте у супругов составляет 35 лет.
Некоторое время назад Максим Исаакович заявлял, что не собирается жениться. Мол, им с Новоселовой хорошо и без штампа в паспорте. В итоге пианист передумал и повел избранницу в ЗАГС.
Заводить детей 76-летний Дунаевский не планирует.
"Поздновато уже, хватит", – отметил артист.
Композитор придерживается мнения, что отец должен успеть поставить своего ребенка на ноги. При этом Максим Исаакович прекрасно понимает – он находится в преклонном возрасте, поэтому думать о наследниках не стоит.
У пианиста уже есть трое взрослых детей – сын Дмитрий от актрисы Натальи Андрейченко, дочь Алина от филолога Нины Спада, а также дочь Полина, рожденная в браке артиста с Мариной Рождественской.
К слову, Дунаевский был женат семь раз. Его женами помимо Андрейченко и Рождественской были Наталья Леонова, Регина Темирбулатова, Елена Дунаевская, Ольга Данилова и Ольга Шеронова. Со всеми ними пианист поддерживает дружеские отношения.
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