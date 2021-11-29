Бондарчук показала архивное фото особенной дочери

Бондарчук показала архивное фото особенной дочери
Светлана Бондарчук. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Со стороны кажется, будто девочка больше похожа на отца

Телеведущая Светлана Бондарчук не так часто публикует в личном микроблоге фотографии своей особенной дочери Варвары. По случаю дня рождения старшего сына Сергея модель сделала исключение и поделилась трогательными семейными снимками.

Сергей и Варвара родились в браке шоувумен с актером Федором Бондарчуком. 29 ноября наследнику знаменитостей исполнилось 30 лет.

Светлана поздравила сына на своей странице в "Инстаграм". Бондарчук опубликовала несколько фотографий с Сергеем, а также написала полное нежности и материнской любви поздравление.

"Как же прекрасно быть твоей мамой! Я тебя люблю каждое мгновение жизни и хочу, чтобы ты был самый счастливый на земле!!!" – обратилась модель к наследнику.

На втором фото телеведущая позирует с двумя детьми. Снимок был сделан много лет назад, когда Варвара еще была маленькой. Примечательно, что в мае этого года дочери шоувумен исполнилось 22.

Малышка с двумя забавными косичками и милой улыбкой игриво смотрит в камеру. Со стороны кажется, будто она больше похожа на своего звездного отца.

В детстве у Варвары диагностировали детский церебральный паралич. Долгое время Светлана скрывала наследницу от посторонних глаз, боясь негатива в ее адрес. Впервые об особенной дочери Бондарчук рассказала в интервью Ксении Собчак. Тогда девочке было уже 13 лет. 

Ранее Федор Бондарчук впервые заговорил о младшем сыне от актрисы Паулины Андреевой. 

Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
Анастасия ГОРЮНОВА

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