На официальном аккаунте в YouTube ролик уже удален

Члены команды Белорусского государственного университета, выступающие в "Клубе веселых и находчивых", выразили в эфире российского телевидения слова благодарности бизнесменам Роману Семиохину, Сергею Каршкову и Дмитрию Казорину. Речь идет об объявленных в международный розыск фигурантах уголовного дела на миллиарды рублей.

Во время праздничного выпуска, посвященного шестидесятилетию клуба, отец-основатель Александр Масляков, оглашая по листку название команды, указал, что те благодарят указанных предпринимателей.

Известно, что правоохранительные органы считают Семиохина бенефициарным владельцем онлайн-казино 1хBet, которое запрещено на территории Российской Федерации. Вместе с Каршковым и Казориным его объявили в уголовный розыск, обвиняя в незаконной регистрации и проведении азартных игр на просторах Сети. Фигуранты являются основателями 1xBet. По информации СК, злоумышленники занимались в период с 2014 по 2019 годы деятельностью, осуществлявшейся в отсутствие лицензии от ФНС. Доход от незаконной деятельности превысил 63 млрд рублей.

Остается неизвестным, по каким причинам команда Вадима Галыгина решила выразить благодарность скандальной троице, имена которых зачитывал в тексте Масляков. Канал Pro КВН на платформе "ЮТуб" уже вырезал этот скандальный эпизод, однако в Интернете можно еще найти отдельные ролики.

По неподтвержденной информации, фигуранты в настоящее время скрываются на Кипре. Они обвиняются в причинении ущерба своим клиентам с указанной выше суммой в 63 миллирда рублей.