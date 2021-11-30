Артист уже раскаялся за выходку

Звездный актер Станислав Ярушин оказался в центре скандала в эфире программы "Звезды в Африке" с Ольгой Бузовой. Стаса не устроило, что он оказался в проекте слабым звеном, которому грозило выбывание.

Как пишут СМИ, в ходе участия Ярушин частенько прохаживался словом по своему коллеге Андрею Гайдуляну. Мол, последний часто остается из-за своей везучести вовсе незаслуженно, и постоянно оказывается тем, у кого вырабатывается "иммунитет" против остальных конкурсантов.

Обоим в последнем выпуске было суждено оказаться в номинации на выбывание. По информации "Газеты.ру", Ярушин вступил в сговор с остальными участниками проекта, чтобы те выступили в ходе голосования против фаворитов программы.

Однако удачей схема для Станислава не увенчалась. Он вышвырнул перед выходом из бунгало пару предметов, выразив таким образом негодование, чем напугал блогера Юлию Гаврилину. Последняя призналась, что выходка Стаса ее шокировала – по глазам разъяренного участника она поняла, что тот был уже почти готов "вломить".

Стас позднее смог уже трезво оценить ситуацию, признав, что погорячился на проекте. Актер пообещал, что больше не станет "развязывать войну" между конкурсантами.

"Сам на свои грабли и наступил. Перед людьми буду размазней, который не смог войну развести. Отказываюсь от такой стратегии. Не буду больше наводить смуту", – покаялся участник.

По результатам испытания Стас остался в проекте, а его коллега из "Универа" выбыл.

Не так давно Ярушин поведал о том, как подружился с Юрием Дудем и попросился к нему на интервью. Однако товарищ ему отказал в просьбе, заявив, что к нему уже толпится очередь желающих засветиться в очередном выпуске.