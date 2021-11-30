Телеведущую поразило трепетное отношение бывшего главы "Роснано" к супруге

Авдотья Смирнова стала новой гостьей Ксении Собчак. В интервью, которое длилось почти два с половиной часа, журналистка и режиссер обсудили множество тем, затронув также и личную жизнь.

Когда речь зашла о браке с Анатолием Чубайсом, Смирнова призналась, что экс-глава "Роснано" очень красиво за ней ухаживает и по сей день. На днях публицистка вернулась домой, где ее уже ждал муж.

"Он заказал ужин, ухаживал за мной как в ресторане, делал мне ингаляцию, поскольку у меня бронхит",

– поделилась собеседница Собчак.

Смирнова также рассказала, что Чубайс частенько заглядывает к ней на съемки, и ее команда уже к этому привыкла. Это очень удивило журналистку, которая уже два года счастлива в браке с Константином Богомоловым. Телеведущая назвала политика нежным человеком, добавив, что не может представить, чтобы ее супруг неожиданно нагрянул к ней во время работы.

"Страшно завидую тебе! Это реально очень круто",

– отметила Ксения Анатольевна.

Напомним, что Смирнова и Чубайс поженились девять лет назад. От предыдущего брака у государственного деятеля осталось двое детей, у его жены – сын. Своих детей пара так и не завела, хотя режиссер хотела. Она призналась, что бывший руководитель "Роснано" не любит детей, потому что они плачут в самолетах.

Ранее Андрей Разин предложил Собчак "собрать манатки" и уехать из страны.