"Страшно завидую": Собчак выразила отношение к жене Чубайса

"Страшно завидую": Собчак выразила отношение к жене Чубайса
Ксения Собчак. Фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Телеведущую поразило трепетное отношение бывшего главы "Роснано" к супруге

Авдотья Смирнова стала новой гостьей Ксении Собчак. В интервью, которое длилось почти два с половиной часа, журналистка и режиссер обсудили множество тем, затронув также и личную жизнь. 

Когда речь зашла о браке с Анатолием Чубайсом, Смирнова призналась, что экс-глава "Роснано" очень красиво за ней ухаживает и по сей день. На днях публицистка вернулась домой, где ее уже ждал муж. 

"Он заказал ужин, ухаживал за мной как в ресторане, делал мне ингаляцию, поскольку у меня бронхит", 

– поделилась собеседница Собчак. 

Смирнова также рассказала, что Чубайс частенько заглядывает к ней на съемки, и ее команда уже к этому привыкла. Это очень удивило журналистку, которая уже два года счастлива в браке с Константином Богомоловым. Телеведущая назвала политика нежным человеком, добавив, что не может представить, чтобы ее супруг неожиданно нагрянул к ней во время работы. 

"Страшно завидую тебе! Это реально очень круто", 

– отметила Ксения Анатольевна. 

Напомним, что Смирнова и Чубайс поженились девять лет назад. От предыдущего брака у государственного деятеля осталось двое детей, у его жены – сын. Своих детей пара так и не завела, хотя режиссер хотела. Она призналась, что бывший руководитель "Роснано" не любит детей, потому что они плачут в самолетах. 

Ранее Андрей Разин предложил Собчак "собрать манатки" и уехать из страны. 

Источник: "Осторожно: Собчак" ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА

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