Наследник певицы получил травму на работе

Средний сын Кристины Орбакайте, День Байсаров, вышел на связь с поклонниками. На этот раз повод был не самый приятный. Как оказалось, из-за травмы наследник звезды вынужден передвигаться за костылях.

Байсаров старается не унывать. Изначально он в шутку заметил, что теперь у него есть новые друзья, и показал костыли.

"После прошлого мероприятия я себе повредил коленку",

– поделился Дени.

Но даже полученная во время подготовки к прошлому арт-мероприятию травма не заставила сына Орбакайте отдохнуть. Ставить работу на паузу Байсаров не стал, показав поклонникам кадры, на которых он на костылях резво осматривает локацию для будущей выставки, которая будет посвящена арт-терапии и искусству.

Судя по всему, первые две публикации очень напугали неравнодушных фанатов. Спустя время на страницы Дени в "Инстаграме" появилась еще одна история, в которой он рассказал, что поводов для волнения нет. Как оказалось, наследнику артистки пришлось очень серьезно потрудиться, готовя предыдущее мероприятие. В пылу работы он и повредил колено.

"Лежать и ничего не делать не могу. Поэтому гоняю на костылях",

– добавил неунывающий Байсаров.

Ранее Дени рассказал, как строит бизнес в Москве. Как оказалось, молодой человек не отказывается от помощи влиятельных родственников.