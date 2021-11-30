"Вызвался спеть": друг поделился забавной историей о походе Градского в караоке

"Вызвался спеть": друг поделился забавной историей о походе Градского в караоке
Александр Градский. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автомат не оценил исполнение мэтра

После смерти Александра Градского его друзья и знакомые решили поделиться с публикой воспоминаниями, которые связывали их с композитором. Юрий Давыдов вспомнил, как ходил вместе с музыкантом в караоке. 

В передаче, посвященной памяти Градского, основатель группы "Зодчие" признался, что был дружен с мэтром. Однажды компанию занесло в караоке. 

"Мы выпили немножко, и было хорошее настроение, и каждый что-то стал петь, и Градский вызвался спеть песню "Как молоды мы были", 

– вспомнил Давыдов в "Прямом эфире". 

И если вся страна с замиранием сердца слушала легендарную композицию, бездушная машина исполнение Александра Борисовича не оценила. Артист спел песню от начала до конца, как когда-то пел на сцене Большого театра, но автомат оценил старания Градского всего в 53 балла, посоветовав петь лучше. 

Вспоминая об этом, рок-музыкант не смог сдержать смех. О реакции своего друга и о том, что происходило дальше, Давыдов рассказывать не захотел. Он лишь отметил, что реакцию компании цензурными словами вряд ли получится. 

Ранее участник "Голоса" рассказал о последнем съемочном дне Градского. По словам певца, композитор выглядел неважно, а за кулисами дежурили врачи на случай, если мэтру резко станет плохо. 

Источник: Прямой эфир ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА

Ответить:

Гость332271
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Бывает такое:Во времена популярности Чарли Чаплина в США,ихние шоу среди обычных американцев проводили кастинг,кто лучше спародирует Чарли Чаплина.Сам Чарли Чаплин был очень удивлен,когда прибыв туда,он в кастинге не победил.
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