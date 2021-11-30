Автомат не оценил исполнение мэтра

После смерти Александра Градского его друзья и знакомые решили поделиться с публикой воспоминаниями, которые связывали их с композитором. Юрий Давыдов вспомнил, как ходил вместе с музыкантом в караоке.

В передаче, посвященной памяти Градского, основатель группы "Зодчие" признался, что был дружен с мэтром. Однажды компанию занесло в караоке.

"Мы выпили немножко, и было хорошее настроение, и каждый что-то стал петь, и Градский вызвался спеть песню "Как молоды мы были",

– вспомнил Давыдов в "Прямом эфире".

И если вся страна с замиранием сердца слушала легендарную композицию, бездушная машина исполнение Александра Борисовича не оценила. Артист спел песню от начала до конца, как когда-то пел на сцене Большого театра, но автомат оценил старания Градского всего в 53 балла, посоветовав петь лучше.

Вспоминая об этом, рок-музыкант не смог сдержать смех. О реакции своего друга и о том, что происходило дальше, Давыдов рассказывать не захотел. Он лишь отметил, что реакцию компании цензурными словами вряд ли получится.

Ранее участник "Голоса" рассказал о последнем съемочном дне Градского. По словам певца, композитор выглядел неважно, а за кулисами дежурили врачи на случай, если мэтру резко станет плохо.