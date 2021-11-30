На похороны Градского не пустят журналистов

На похороны Градского не пустят журналистов
Александр Градский. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Родные артиста не хотят, чтобы в этот сложный момент кто-то снимал их на камеру

В среду, 1 декабря, состоится церемония прощания с певцом Александром Градским. Выяснилось, что пресса и телевидение не смогут посетить похороны композитора.

Напомним, Александр Борисович скончался 28 ноября этого года в возрасте 72 лет. По некоторым данным, артист умер из-за инфаркта головного мозга. Легендарного наставника музыкального проекта "Голос" похоронят на Ваганьковском кладбище.

Проститься с автором песен можно будет в театре "Градский холл". Траурная церемония начнется в 10 утра по московскому времени. При этом, как сообщает "Московский Комсомолец", вход для представителей средств массовой информации будет закрыт.

В театре Александра Борисовича рассказали, что родные покойного попросили журналистов с пониманием отнестись к их решению. Члены семьи Градского не хотят, чтобы кто-либо производил фото– или видеосъемку.

Примечательно, что проводить композитора в последний путь смогут не только его близкие, друзья и коллеги. Как сообщают организаторы похорон, в "Градский холл" будут пускать и поклонников певца. Но чтобы попасть в здание театра, им скорее всего придется долгое время простоять в очереди.

Кстати, похожий формат с ограничениями для СМИ был и на похоронах певицы Юлии Началовой, а также музыканта Петра Мамонова.

Ранее основатель группы "Зодчие" Юрий Давыдов, который дружил с Александром Борисовичем, поделился забавной историей о его походе в караоке. 

Источник: Московский комсомолец ✓ Надежный источник
Анастасия ГОРЮНОВА

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