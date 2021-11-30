Певица угодила в очередной скандал

Вокруг личной жизни Маши Распутиной продолжают кипеть нешуточные страсти. Разобраться в запутанных семейных узах попытался Андрей Малахов, но все закончилось очередными склоками.

В студии шоу "Прямой эфир" появилась настоящая жена Виктора Захарова. Елена рассказала общественности, что брак бизнесмена и артистки фиктивный.

"Дали пачку денег отцу Сергию, поэтому их обвенчали. Священник был прикупленный",

– не унималась супруга Захарова.

Потом Елена и прошлась по исполнительнице хита "Роза чайная". Захаровой не понравилось, что певица позволяет себе поливать грязью ее детей от бизнесмена.

"Кто ты такая вообще, Маша?"

– накинулась жена бизнесмена на свою обидчицу.

Елена призналась, что хочет, чтобы "любовница" ее благоверного наконец заткнулась и перестала говорить гадости про ее семью. Захарова пожурила мужа за то, что он позволяет Распутиной это делать, добавив, что если ему нет дела до чести наследников, то защищать ее она будет самостоятельно.

Напомним, что конфликт в семье начался с откровений 21-летней дочери певицы. Она на всю страну заявила, что до нее домогался сводный брат. После этого Распутина пригрозила наследнице, что если она еще хотя бы раз сунется на ток-шоу, то остается без крыши над головой.