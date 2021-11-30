Кутюрье не может передвигаться самостоятельно

Состояние Вячеслава Зайцева, похоже, ухудшается с каждым днем. Но взявшим модельера под опеку, судя по всему, до этого нет дела. Накануне в Сети появилось видео, которое тайком сняла журналистка. Именитый кутюрье появился на вручении собственной премии. И все внимание действительно было приковано к нему, но лишь потому, что публика была в ужасе от изможденного вида законодателя моды.

Из-за своей болезни Зайцев не может передвигаться самостоятельно. В зал его завели двое мужчин, которые держали модельера под руки. По словам девушки, опубликовавшей ролик, дизайнер не совсем понимал, что происходит вокруг.

Но это еще полбеды, потому что организаторы мероприятия оказались способны на еще более бесчеловечный поступок. Братья Хусаиновы лично сказали журналистке, что это может быть последняя премия Зайцева. Чтобы не упустить возможность заработать на имении кутюрье, аферисты не стали заморачиваться с организацией, просто пригласив побольше звездных гостей.

Видео шокировало пользователей социальной сети. Многих возмутило, что за Зайцева никак не заступаются родственники, другие же обрушили свой гнев на тех, кто продолжает издеваться над больным Вячеславом Михайловичем.

@me_nelly_tiktok Ответ пользователю @user776198671 Меня пригласили осветить это мероприятие , но я не смогла лицемерить и показываю правду . ♬ оригинальный звук - Нелли

"Это ужасно! Ему нужен покой!", "Таскают его бедного, как в цирке!", "Господи, как жалко человека! Как марионетку ведут. У него нет родственников?", "Он не соображает уже ничего", "Я не могу в это поверить... Это просто бесчеловечно",

– написали в комментариях.

Но самое интересное, что мнение журналистки и жуткие кадры совсем не соответствуют тому, о чем совсем недавно говорила Аника Керимова. В последнем интервью дизайнер заявила, что кутюрье полон сил и хорошо себя чувствует. Более того, девушка рассказала, что врачи якобы смогли восстановить речь модельера.