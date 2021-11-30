Самого режиссера не оказалось дома

Российский кинорежиссер, известный продюсер Сергей Члиянц лишил горячей воды жителей нескольких квартир в центре столицы. По информации СМИ, инцидент произошел в доме Союза кинематографистов в Москве.

Как отмечает источник, расположенные в Новолесном переулке апартаменты виновника происшествия нередко пустуют – хозяин находится в постоянных разъездах. Пока его не было, в доме прорвало трубу. Из-за этого несколько квартир остались под водой.

Теперь для ремонта и устранения всех бед нужно разбирать стену и менять поврежденную систему. Однако и тут есть трудности – пока что Члиянца нет в городе. Чтобы исправить водоснабжение, требуется личное присутствие хозяина квартиры.

"Слесарь не смог попасть в квартиру, когда пришел. У нас висели запасные ключи, но он велел даже дочку не пускать без его звонка. Он мне так и сказал: пустить в квартиру только дочку и слесаря, но чтобы больше никого не было. "Никаких комиссий не собирать, иначе я вас засужу", – рассказала журналистам вахтерша.

В настоящее время, указывает источник, кинорежиссер находится на Украине. В Россию он вернется лишь через две недели. Пока что в его квартире находится дочь и уже орудующие слесари, перекрывшие воду. Соседям-кинематографистам придется долгое время обходиться без горячей воды – греть ее можно сейчас только в тазике.

Ранее сообщалось о неприятном инциденте, с которым довелось столкнуться Никите Михалкову. Под ноги режиссеру рухнула тяжелая театральная конструкция в здании МХАТа имени Горького. Кинодеятель чудом остался жив – многокилограммовый театральный элемент грохнулся в паре сантиметров от его ног.