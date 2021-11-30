Останется ли Якубович?: Первый канал перезапустит шоу "Поле чудес"

Останется ли Якубович?: Первый канал перезапустит шоу "Поле чудес"
Фото: Павел Кашаев / Global Look Press / www.globallookpress.com
Выпуски нового проекта выйдут в эфир уже в январе

С 2022 года популярное шоу "Поле чудес" будет выходить в новом формате. Об этом сообщает "Лента.ру".

В соответствии с пресс-релизом Первого канала, контракт с телекомпанией "ВИД", которая долгие годы выпускала передачу, продлеваться не будет. Причина кроется в том, что руководство "Первого" не согласилось с новыми условиями сотрудничества, посчитав это "нецелесообразным". Неизвестно, что именно не устроило представителей главного телеканала страны.

При этом Первый канал приобретет у компании CBS официальные права на телевикторину Wheel Of Fortune. Примечательно, что шоу "Поле чудес" являлось российской адаптацией американской телевизионной игры.

Выпуски нового проекта выйдут в эфир уже в январе следующего года.

"С января 2022 года в эфире Первого канала – как всегда, по пятницам – начнет выходить шоу "Наше Поле Чудес", - говорится в пресс-релизе.

Наверняка многих интересует, будет ли народный артист РФ Леонид Якубович вести обновленную передачу. Ответ обрадует всех фанатов добродушного и веселого телеведущего, ведь знаменитость продолжит радовать общественность с экранов телевизоров.

Леонид Аркадьевич напомнил, что "Поле чудес" существует уже 31 год. Он готов "встряхнуться" и начать новую главу в своей карьере.

Ранее Якубович высказался о влиянии скандальных ток-шоу на журналиста Андрея Малахова. По мнению артиста, шоумен изменился в худшую сторону. 

Источник: Лента.ру ✓ Надежный источник
Анастасия ГОРЮНОВА

Ответить:

гость
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Когда Малахов появился в передаче "большая стирка", то он был Журналистом!!! Сейчас он стал грязным, вульгарным, часто безграмотно говорящим, экающим и мекающим журналюгой, котого интересуют только грязные и скабрезные истории из жизни разных людей
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