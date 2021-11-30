"Это оскорбляет меня": Корчевников обрушился с критикой на Бероева

"Это оскорбляет меня": Корчевников обрушился с критикой на Бероева
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Телеведущий вспомнил, как однажды спас жизнь теще актера

В эфире передачи "Судьба человека" телеведущий Борис Корчевников высказался о позиции актера Егора Бероева относительно коронавируса. Последний является ярым противником принудительной вакцинации.

Некоторое время назад Бероев заявил, что ограничения, связанные с пандемией COVID-19, похожи на Холокост. Подобное сравнение оскорбило Корчевникова. Свое возмущение Борис высказал при новом герое передачи – враче Александре Мясниковом.

"Это оскорбляет меня. Часть моей семьи, которая воевала на фронте. Часть моей семьи, которая погибла в еврейских Гетто", – заявил телеведущий.

Также Корчевников поделился связанной со звездой фильма "Турецкий гамбит" историей, которую он держал в секрете. В один из дней Борису позвонила мама Ирина Леонидовна. Родительница журналиста сообщила, что теща Бероева Ирина Алферова вместе с мужем заразилась коронавирусом. Супругам нужна была помощь, однако сам Егор был занят на работе.

Как рассказал телеведущий, в московских больницах не было свободных мест. Однако они вместе с матерью добились того, чтобы народной артистке РФ и ее избраннику оказали медицинскую помощь.

Корчевников отметил, что в это время Бероев сеял смуту с вакцинацией. Примечательно, что после выздоровления Алферовой Егор даже не поблагодарил Бориса за проделанную работу. Он лишь обратился к министру здравоохранения Веронике Скворцовой.

Ранее актриса Лидия Вележева предложила Корчевникову признаться в их романе. 

Источник: Выпуск передачи "Судьба человека" ✓ Надежный источник
Анастасия ГОРЮНОВА

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