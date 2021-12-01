Продолжатель династии продемонстрировал свою неготовность вести шоу

Знаменитая юмористическая телепередача "Клуб веселых и находчивых" пользуется огромной популярностью у российских зрителей. Телешоу стало семейным делом ведущих Александра Маслякова и его сына. Однако, по словам известного юмориста Гарика Харламова, у Маслякова-младшего в первое время были серьезные проблемы.



Харламов поведал, что лично присутствовал при позорной истории, которая произошла с сыном именитого телеведущего. Когда появился формат "Премьер-лига КВН" его отдали Маслякову-младшему. Александр должен был вести это мероприятие. Гарика позвали в качестве звездного судьи на самую первую игру. По его словам, когда Масляков вышел на сцену, он был весьма растерян.

"И вот выходит Масляков-младший. Он ничего не понимает", – рассказывает комик в эфире ютуб-шоу.

Рядом с Харламовым в жюри сидел сценарист Виталий Шляппо. Александр должен был представить всех звездных судей, однако на фамилии сценариста запнулся.

"Доходит до Шляппо. И закапывает себя сразу", – продолжает Гарик.

Харламов рассказал, что растерявшийся, позабывший фамилию сценариста Масляков посмотрел на него и глазами попросил сделать подсказку. Однако ничто не могло исправить досадную ситуацию. В итоге Александр решил обойтись без фамилии и объявил о начале игры.

К слову, недавно стало известно, что Александр Масляков-старший ввел жесткую цензуру на передаче. С таким сенсационным заявлением выступил звезда известной команды КВН "Уральские пельмени" Александр Мясников.