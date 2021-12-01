Судя по всему, певец захотел обзавестись гражданством европейской страны

Недавно российские власти решили обратить внимание на скандальную деятельность некоторых представителей шоу-бизнеса. Любителей нецензурной брани и не всегда адекватного поведения на публике стали проверять на нарушение законодательства нашей страны. На этом фоне Россию покинул известный рэпер Элджей (Алексей Узенюк). По некоторым данным, музыкант может претендовать на кипрское гражданство.



Как стало известно журналистам, Элджей уже около месяца находится за пределами родного государства. Недавно его заметили рядом с иммиграционным центром Кипра. Музыкант зашел в учреждение, где можно обзавестись европейским гражданством, а через некоторое время с широкой улыбкой покинул его. Эксклюзивные кадры опубликовали корреспонденты издания Peopletalk.

Напомним, в конце октября выяснилось, что сотрудники правоохранительных органов России решили вплотную заняться фигурой Элджея. Молодого человека проверяют на факт пропаганды запрещенных веществ. Некоторые его песни проверяют эксперты.

Стоит отметить, что Элджей не первый рэп-исполнитель, который решил сбежать от российского правосудия. Недавно нашу страну покинул Моргенштерн. Этого скандального музыканта подозревают в фактической торговле наркотиками через социальные сети. С таким заявлением ране выступил глава Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин. Позже в прессе появилась информация, что с беглым рэпером в переговоры вступили аж сотрудники Кремля. Однако эти публикации оказались "уткой".