Убитые горем фанаты пришли лично проститься со звездой

Сегодня, 1 декабря, состоялось траурное мероприятие, посвященное прощанию с кумиром миллионов, выдающимся композитором и певцом Александром Градским. Любимец публики покинул этот мир в возрасте 72 лет. Исполнитель хита "Как молоды мы были" обрел вечный покой на Ваганьковском кладбище.

Смерть знаменитого артиста стала тяжелым ударом для его преданных поклонников. Несмотря на плохую погоду, толпа людей пришла проститься с одним из основателей отечественного рока.

Поклонники Градского выстроились в живую очередь у ворот культурного учреждения "Градский Холл", именно здесь прошло прощание со знаменитым композитором.

Люди принесли с собой много букетов, при этом уже на протяжении нескольких дней к зданию театра несут цветы. Для многих Александр Градский был частью молодости и настоящим кумиром.

Смерть мэтра отечественной эстрады задела за живое многих его поклонников, а для родных людей стала настоящей трагедией. Так, вдова композитора Марина Коташенко не смогла сдержать эмоции и разрыдалась прямо во время траурной церемонии. Близкие постарались утешить убитую горем женщину. Напомним, именно возлюбленная Градского потребовала, чтобы прощание с ее любимым мужчиной прошло без участия журналистов и телекамер.





Многие звезды пришли проститься со знаменитым артистом. В их числе были певцы Александр Розенбаум и Алексей Рыбников. Также речь, посвященную Александру Градскому, произнес Константин Эрнст. Он подчеркнул, что навсегда запомнит композитора как человека огромной энергии и эмоциональности.

К слову, недавно участник популярной музыкальной телепередачи "Голос" рассказал о последним съемочном дне Градского. Композитор продолжал творить до последней минуты, хотя и чувствовал себя неважно.

Несмотря на желание артиста быть захороненым на Кузьмоловском кладбище рядом с родственниками, родные решили, что место мэтра на Ваганьковском рядом с выдающимися деятелями культуры.