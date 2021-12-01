Безутешная вдова и толпа поклонников: как прошли похороны Градского

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва
Убитые горем фанаты пришли лично проститься со звездой

Сегодня, 1 декабря, состоялось траурное мероприятие, посвященное прощанию с кумиром миллионов, выдающимся композитором и певцом Александром Градским. Любимец публики покинул этот мир в возрасте 72 лет. Исполнитель хита "Как молоды мы были" обрел вечный покой на Ваганьковском кладбище.

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Смерть знаменитого артиста стала тяжелым ударом для его преданных поклонников. Несмотря на плохую погоду, толпа людей пришла проститься с одним из основателей отечественного рока.

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Поклонники Градского выстроились в живую очередь у ворот культурного учреждения "Градский Холл", именно здесь прошло прощание со знаменитым композитором.

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Люди принесли с собой много букетов, при этом уже на протяжении нескольких дней к зданию театра несут цветы. Для многих Александр Градский был частью молодости и настоящим кумиром.

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Смерть мэтра отечественной эстрады задела за живое многих его поклонников, а для родных людей стала настоящей трагедией. Так, вдова композитора Марина Коташенко не смогла сдержать эмоции и разрыдалась прямо во время траурной церемонии. Близкие постарались утешить убитую горем женщину. Напомним, именно возлюбленная Градского потребовала, чтобы прощание с ее любимым мужчиной прошло без участия журналистов и телекамер.

  

Многие звезды пришли проститься со знаменитым артистом. В их числе были певцы Александр Розенбаум и Алексей Рыбников. Также речь, посвященную Александру Градскому, произнес Константин Эрнст. Он подчеркнул, что навсегда запомнит композитора как человека огромной энергии и эмоциональности.

К слову, недавно участник популярной музыкальной телепередачи "Голос" рассказал о последним съемочном дне Градского. Композитор продолжал творить до последней минуты, хотя и чувствовал себя неважно.

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Несмотря на желание артиста быть захороненым на Кузьмоловском кладбище рядом с родственниками, родные решили, что место мэтра на Ваганьковском рядом с выдающимися деятелями культуры. 

Источник: Телепрограмма ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА

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