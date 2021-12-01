После смерти мэтра появились претенденты на его главное детище

Сегодня, 1 декабря, прошло прощание с одним из основателей отечественного рока Александром Градским. Близкие и поклонники всем сердцем скорбят об уходе знаменитого музыканта. Однако на стороне уже нашлись люди, которые хотят присвоить себе его любимый театр "Градский Холл".



Такими неприятными известиями поделился сын легендарного певца Даниил. После смерти Александра Борисовича прошло всего несколько дней, однако вокруг его театра уже начались некие манипуляции. Впрочем, по закону, здание "Градский Холл" принадлежит московской администрации. Таким образом, город имеет полное право распоряжаться этим имуществом.

В то же время фанаты знаменитости и члены его семьи хотели бы сохранить дух исполнителя культовой композиции "Как молоды мы были", которым проникнут каждый сантиметр этого театра. Удастся ли это сделать, пока неизвестно. По словам Даниила, власть имущие уже все решили по поводу "Градский Холла".

"По всей видимости, уже приняты какие-то решения", – сообщил сын знаменитости во время траурной церемонии прощания.

Даниил напомнил, что его именитый отец вложил огромные деньги в развитие своего любимого театра. По словам наследника, каждый микрофон куплен на его деньги. Теперь же неизвестно, что станет с культурным учреждением и труппой.

Напомним, церемонию прощания с Александром Градским посетили многие звезды, в том числе Константин Эрнст, Александр Розенбаум и другие знаменитости. Также проститься с выдающимся музыкантом пришли его фанаты. Журналисты "Пятого канала" опубликовали кадры, на которых поклонники Градского делятся своими переживаниями и словами скорби.