Телеканал решил не платить владельцу формата

Вокруг полюбившейся российским телезрителям музыкальной передачи "Две звезды" разгорается международный скандал. Оказалось, что руководство "Первого канала" выпустило обновленное шоу без лицензии.



О таком любопытном нюансе рассказали представители компании-правообладателя формата Banijay Group. Они составили письмо-претензию, в котором указали, что "Первый канал" нарушил их права, выпустив шоу на российские телеэкраны без разрешения владельца формата. Такое положение дел весьма расстроило и даже рассердило зарубежную организацию. Все дело в том, что правообладатель должен был получить кругленькую сумму за трансляцию российского аналога придуманной им телепередачи.

Соответствующее послание было отправлено на имя гендиректора российского телеканала Константина Эрнста. Авторы письма подчеркнули, что никто не давал разрешение на выпуск передачи. Компания рассчитывает на компенсацию от "Первого канала".

Впрочем, как решится дело, пока неизвестно. Можно лишь отметить, что похожая проблема была с телепередачей "Точь-в-точь". Зарубежный правообладатель данного формата также хотел получить деньги от нашего канала, однако остался ни с чем, так как в российском законодательстве "формат" не является объектом охраняемого авторского права.

Напомним, ранее популярное музыкальное шоу "Две звезды" вела знаменитая артистка Анастасия Заворотнюк. В обновленном формате тяжелобольную звезду заменили бывшей ведущей тревел-шоу "Орел и решка" Жанной Бадоевой.