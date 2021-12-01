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В последнее время общественность сильно озадачивает поведение советской и российской актрисы Марии Шукшиной. Кинозвезда выступает ярой противницей вакцинации и чуть ли не каждый день делится странными фактами о коронавирусе. Родная сестра Ольга решила объяснить, что происходит с артисткой.
Скандальные высказывания деятельницы культуры шокируют Ольгу. Женщина рассказала, что Мария сильно изменилась еще до того, как мир узнал о COVID-19. И виной всему стали семейные проблемы.
По словам Шукшиной-младшей, раскол внутри семьи негативно повлиял на состояние звездной сестры. Вместо того, чтобы пытаться каким-то образом сгладить все острые углы, Мария приняла решение отгородиться от всех трудностей. Актриса, как отметила Ольга, "пошла на сторону" и бросила своих близких, передает BLITZ+.
Женщина добавила, что некоторые люди решили воспользоваться нестабильным состоянием звезды комедии "Елки". Иными словами – Шукшина попала под чье-то негативное влияние.
"Нашлись силы, которые использовали наш разлад в корыстных целях. Ее просто использовали", – сообщила Ольга.
По всей видимости, Мария не считает, что у нее есть какие-либо проблемы. Она продолжает выступать со странными заявлениями, пытаясь найти как можно больше единомышленников.
Некоторое время назад Шукшину вместе с другими антиваксерами пригласили в красную зону. Артистка, в скою очередь, пригласила врачей в "зеленую зону".
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