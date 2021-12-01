"Ее просто использовали": сестра объяснила скандальное поведение Шукшиной

"Ее просто использовали": сестра объяснила скандальное поведение Шукшиной
Мария Шукшина. Фото: Vladimir Myshkin/Russian Look/www.globallookpress.com
Родственница артистки считает, что она попала под чье-то негативное влияние

В последнее время общественность сильно озадачивает поведение советской и российской актрисы Марии Шукшиной. Кинозвезда выступает ярой противницей вакцинации и чуть ли не каждый день делится странными фактами о коронавирусе. Родная сестра Ольга решила объяснить, что происходит с артисткой.

Скандальные высказывания деятельницы культуры шокируют Ольгу. Женщина рассказала, что Мария сильно изменилась еще до того, как мир узнал о COVID-19. И виной всему стали семейные проблемы.

По словам Шукшиной-младшей, раскол внутри семьи негативно повлиял на состояние звездной сестры. Вместо того, чтобы пытаться каким-то образом сгладить все острые углы, Мария приняла решение отгородиться от всех трудностей. Актриса, как отметила Ольга, "пошла на сторону" и бросила своих близких, передает BLITZ+.

Женщина добавила, что некоторые люди решили воспользоваться нестабильным состоянием звезды комедии "Елки". Иными словами – Шукшина попала под чье-то негативное влияние.

"Нашлись силы, которые использовали наш разлад в корыстных целях. Ее просто использовали", – сообщила Ольга.

По всей видимости, Мария не считает, что у нее есть какие-либо проблемы. Она продолжает выступать со странными заявлениями, пытаясь найти как можно больше единомышленников.

Некоторое время назад Шукшину вместе с другими антиваксерами пригласили в красную зону. Артистка, в скою очередь, пригласила врачей в "зеленую зону".

Источник: BLITZ+ ✓ Надежный источник
Анастасия ГОРЮНОВА

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