Медведева рассказала о предательстве любимого после серебра на Олимпиаде

Медведева рассказала о предательстве любимого после серебра на Олимпиаде
Евгения Медведева. Фото: Koji Aoki / AFLO / www.globallookpress.com
Чемпионка тяжело переживала разрыв

От фигуристки Евгении Медведевой ушел молодой человек после того, как она заняла второе место на Олимпийских Играх-2018 в Пхенчхане. Об этом неприятном моменте спортсменка рассказала в эфире ютуб-шоу "Макарена".

Медведевой до сих пор тяжело вспоминать историю любви с печальным концом. Тогда Евгения испытывала к своему партнеру настоящие чувства. Фигуристка никак не ожидала, что любимый человек однажды ее предаст.

Четыре года назад олимпийская чемпионка уступила первое место другой россиянке Алине Загитовой. Несмотря на то, что Евгения вошла в тройку лидеров, ей тяжело давался проигрыш на соревнованиях.

В этот непростой в моральном плане период Медведева получила "удар под дых" от своего избранника.

"Сразу после Игр человек мне прямым текстом сказал: "Ты мне больше не нужна, у меня все классно в жизни", – вспомнила она.

Как отметила фигуристка, их отношения длились практически два года. Называть имя бывшего парня девушка не захотела.

Сейчас Медведева задается вопросом – а была ли это настоящая любовь. Ведь чемпионка видела в своем партнере только положительные качества и была слепа к его недостаткам.

После болезненного разрыва Евгения пересмотрела свои взгляды на отношения.

Ранее тренер Татьяна Тарасова раскритиковала номер Медведевой с блогером Даней Милохиным на "Ледниковом периоде". 

Источник: Макарена ✓ Надежный источник
Анастасия ГОРЮНОВА

Ответить:

Гость332077
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Да и наплюй, потому что ему всегда могут это предательство припомнить. ПРЕДАЮТ ДРУЗЬЯ ЭТО СТАРАЯ ИСТИНА. Женя, не спеши, желающих попользоваться тобой, больше чем тех кто будет для тебя опорой.
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