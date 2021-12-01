Пасынок избил дочь Распутиной на глазах у Малахова

Пасынок избил дочь Распутиной на глазах у Малахова
Маша Распутина. Фото: Pravda Komsomolskaya / Russian Look / www.globallookpress.com
Девушка в слезах покинула студию

Нешуточные страсти бушуют вокруг семейства певицы Маши Распутиной. Ее пасынок Роман и дочь Мария в очередной раз устроили разборки на шоу "Прямой эфир", ведущим которого является Андрей Малахов. В свежем выпуске наследник супруга артистки Виктора Захарова набросился с кулаками на 21-летнюю девушку.

Дочь исполнительницы хита "Роза чайная" отличается крутым нравом, на что неоднократно жаловалась Распутина. Кроме того, Мария резка на язык. Вот и в этот раз девушка начала при всех ругать сводного брата и его семью.

Роман пытался держать себя в руках, однако у него ничего не вышло. В какой-то момент мужчина вскочил со своего места и повалил сестру на пол. Охранники не успели отреагировать на действия Захарова. В порыве ярости он несколько раз ударил наследницу певицы и обозвал ее "тварью".

Отрывок с шокирующим инцидентом появился на Ютуб-канале телеканала "Россия 1". На записи видно, как растрепанная Мария в слезах покидает студию, закрывая руками лицо. Неизвестно, напишет ли девушка заявление в полицию. 

Все произошедшее ошарашило Малахова – несмотря на то, что телеведущий за всю свою карьеру часто становился свидетелем разных неприятных ситуаций.

Ранее жена Захарова Елена накинулась на Распутину на шоу у Малахова. Женщина заявила, что брак Маши и Виктора является фиктивным. 

Источник: Прямой эфир ✓ Надежный источник
Анастасия ГОРЮНОВА

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