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В среду, 1 декабря, состоялись похороны композитора Александра Градского. Певец обрел свое последнее пристанище на Ваганьковском кладбище. Как сообщили журналисты, родные покойного выбрали не самое лучшее место для его могилы.
Александра Борисовича похоронили рядом с кирпичной стеной высотой примерно шесть метров. Ограда находится в аварийном состоянии, о чем свидетельствует прикрепленная к ней табличка. Текст гласит, что забор в любой момент может обрушиться.
Как сообщает News.ru, многих возмутило соседство могилы Градского с опасным объектом.
"Неужели администрация кладбища не смогла найти более достойного места для захоронения Градского?" – задалась вопросом одна из поклонниц мэтра.
При этом сотрудники Ваганьковского кладбища заверяют – причин для беспокойства нет. Мол, табличку с предупреждением повесили просто так. Ранее никакие чрезвычайные происшествия, связанные с кирпичной стеной, не происходили, поэтому переживать точно не стоит.
Напомним, церемония прощания с легендарным наставником музыкального шоу "Голос" состоялась в театре "Градский Холл". Проводить композитора в последний путь пришли супруга Марина Коташенко, сын Даниил от предыдущего брака с Ольгой Фартышевой, а также друзья, коллеги и преданные поклонники. Среди присутствующих были Григорий Лепс, Александр Розенбаум, Пелагея, Сергей Мазаев и другие знаменитости.
Ранее сын сделал неожиданное заявление об имуществе Градского.
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