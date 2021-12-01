Могила певца в любой момент может оказаться под завалами

В среду, 1 декабря, состоялись похороны композитора Александра Градского. Певец обрел свое последнее пристанище на Ваганьковском кладбище. Как сообщили журналисты, родные покойного выбрали не самое лучшее место для его могилы.

Александра Борисовича похоронили рядом с кирпичной стеной высотой примерно шесть метров. Ограда находится в аварийном состоянии, о чем свидетельствует прикрепленная к ней табличка. Текст гласит, что забор в любой момент может обрушиться.

Как сообщает News.ru, многих возмутило соседство могилы Градского с опасным объектом.

"Неужели администрация кладбища не смогла найти более достойного места для захоронения Градского?" – задалась вопросом одна из поклонниц мэтра.

При этом сотрудники Ваганьковского кладбища заверяют – причин для беспокойства нет. Мол, табличку с предупреждением повесили просто так. Ранее никакие чрезвычайные происшествия, связанные с кирпичной стеной, не происходили, поэтому переживать точно не стоит.

Напомним, церемония прощания с легендарным наставником музыкального шоу "Голос" состоялась в театре "Градский Холл". Проводить композитора в последний путь пришли супруга Марина Коташенко, сын Даниил от предыдущего брака с Ольгой Фартышевой, а также друзья, коллеги и преданные поклонники. Среди присутствующих были Григорий Лепс, Александр Розенбаум, Пелагея, Сергей Мазаев и другие знаменитости.

Ранее сын сделал неожиданное заявление об имуществе Градского.