В Сети обратили внимание на то, что девочка не испытывала радостных чувств

Первого декабря Филипп Киркоров празднует юбилей своей дочери Аллы-Виктории. Девочке исполнилось 10 лет. В личном микроблоге король российской эстрады рассказал, что именно он подарил своей наследнице.

Алла-Виктория появилась на свет 26 ноября 2011 года в Майами. Однако по какой-то причине звездное семейство устраивает празднования 1 декабря, считая именно эту дату днем ее рождения.

Сюрпризы для дочери Филиппа Бедросовича начались с самого утра. Когда девочка спустилась на первый этаж, то обнаружила большую коробку с воздушными шарами. Внутри оказался наряд в бунтарском стиле. Алла-Виктория тут же решила примерить все на себя. Наследница исполнителя хита "Единственная моя" предстала перед подписчиками в черном пиджаке с модными эполетами, пышной красной юбке и черных грубых ботинках.

Спустя некоторое время Киркоров на своей странице в Instagram сообщил о том, что в эфир Первого канала выйдет праздничный выпуск "Модного приговора". В нем артист вместе с дочкой и сыном Мартином занял место председателя жюри.

В эфире шоу Алла-Виктория появилась в том самом наряде. Образ она дополнила черно-белым париком и неярким макияжем. В студию девочка приехала на трехколесном мотоцикле.

"Мы сегодня председатели жюри, представляешь?! Твоя мечта сбылась!" – обратился поп-король к наследнице.

Пользователей Сети возмутило то, что Первый канал начал подстраиваться под прихоти звездного семейства. А кто-то обратил внимание на то, что на протяжении всего выпуска Алла-Виктория практически не улыбалась. Киркорова осудили за то, что он даже не удосужился поинтересоваться, чего именно хочет его дочь.

"Какой же бред", "Даааа... За деньги можно все... Хочешь, деточка, мы тебе Первый канал купим!?!?", "Мне противно и жалко этих детей", "У Аллы-Виктории вечно недовольное лицо! На всех фотографиях. Ей это все неинтересно. И зачем праздновать ДР на 1 канале?" – не унимались комментаторы.

Ранее СМИ подсчитали стоимость одного из нарядов Аллы-Виктории.