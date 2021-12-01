Молодой человек решает рабочие вопросы

Некоторое время в СМИ появилась новость о том, что рэпера Алексея Узенюка, более известного под псевдонимом Элджей, заметили рядом с иммиграционным центром Кипра. Начали распространяться слухи о том, что исполнитель решил получить европейское гражданство. Пиар-директор знаменитости Владислав Козлов прокомментировал данную информацию.

В Сети заговорили о том, что Элджей покинул Россию из-за начавшихся проверок, целью которых является выявление различных нарушений законодательства РФ в творчестве молодых артистов. Так, например, некоторых рэперов заподозрили в пропаганде наркотиков. В их число вошел скандально известный исполнитель Алишер Моргенштерн.

Стоит отметить, что в своем творчестве Узенюк периодически поднимает темы, далекие от понятий морали. Недавно суд начал рассматривать административное дело Элджея о пропаганде запрещенных веществ.

Козлов подтвердил, что его подопечный на данный момент находится на Кипре. По словам пиар-директора, Алексей направился в Республику по работе, передает "Газета.ру".

"Пока рабочий визит. Вполне возможно, что скоро вернется в Москву", – отметил Владислав.

Отвечать на вопрос о возможном получении Элджеем европейского гражданства мужчина не стал, ограничившись шаблонной фразой "без комментариев".

Ранее журналисты выяснили, что Узенюк отсутствует в России уже около месяца.