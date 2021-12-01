За композитором присматривала сиделка

После смерти певца Александра Градского в Сети начала появляться информация, которая раньше скрывалась от общественности. Так, например, журналисты из "Комсомольской Правды" выяснили, что в момент госпитализации рядом с композитором не было его супруги Марины Коташенко.

Напомним, незадолго до трагедии Градский и его избранница узаконили отношения. Хотя они жили вместе с 2003 года и воспитывали двоих сыновей – Александра и Ивана.

Когда Александру Борисовичу стало плохо, скорую помощь вызвала сиделка. Помощницу артисту некоторое время назад наняла его бывшая супруга Ольга Фартышева. Причина крылась в том, что у композитора сильно болела нога, и ему было сложно самостоятельно передвигаться.

Что касается Коташенко, то она вместе с маленькими детьми чаще проводила время в загородном доме. А у Градского было много работы в Москве. Например, мэтр участвовал в съемках популярного музыкального проекта "Голос". Артист выступал одним из наставников в десятом сезоне передачи. Поэтому певцу было гораздо удобнее ночевать в столичной квартире.

В выходные Александр Борисович и Марина воссоединялись и строили совместный досуг.

Ранее стало известно о том, что Градского похоронили неподалеку от опасного объекта. Могила знаменитости оказалась рядом с кирпичной стеной, которая находится в аварийном состоянии.