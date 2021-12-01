Номер не смог пробиться в эфир Первого канала

В социальных сетях распространили ролик с репетиции сборной Пятигорска, выступающей в "Клубе веселых и находчивых" во главе с Семеном Слепаковым. Шоумен исполнил песню, посвященную закрытию юмористической телепрограммы "Игра" на канале ТНТ. В итоге, отмечает источник, ролик вырезали из выступления и не включили в эфир "Первого".

Несмотря на то, что до выступления на КВН песня не смогла дойти, видео с репетицией участников под гитарный аккомпанемент Слепакова, на которой юмористы высмеивают ситуацию, уже успело распространиться в социальных сетях.

После этого юмористы разогнались и решили продолжить номер, обыгрывая тему с провальным выступлением спортсменов российской сборной по футболу с автоголом Кудряшова в игре против хорватов. Семен спел, что закрывать нужно "и эту игру".

Финальный вариант, который вошел в эфир Первого канала, по итогу ограничился только шуткой про российских футболистов – в ходе празднования шестидесятилетия КВНа именно этот вариант решили оставить юмористы из Пятигорска. Сам концерт прошел 23 ноября в центре Москвы.

Скандал с "Игрой" начался осенью этого года – после выхода программы в эфир ТНТ многие увидели сходство с "Клубом веселых и находчивых". А некоторые обвинили руководство телеканала в плагиате, заявив, что формат буквально "своровали". После этого в ТНТ заявили, что программы все-таки имеют серьезные отличия, а "Игра" свободнее от телецензуры, в отличие от популярнейшего и старейшего шоу. Масляков сообщил, комментируя ситуацию, что "Игра" позаимствовала формат у коллег из Первого канала.