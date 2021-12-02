Родственники сделали все возможное для того, чтобы проводы артиста прошли без посторонних глаз

Вчера, 1 декабря, многочисленные поклонники знаменитого певца и композитора Александра Градского простились с любимым артистом. Однако, как удалось выяснить журналистам, для себя родственники звезды организовали отдельные проводы, которые состоялись за день до основной церемонии.



Стоит отметить, что для молодой жены Марины Коташенко уход любимого супруга в мир иной стал необычайно тяжелым ударом. По всей видимости, именно из-за этого она постаралась максимально скрыть последние дни пребывания тела знаменитости на земле от назойливого внимания вездесущих журналистов.

Даже на основную церемонию, которая прошла 1 декабря, журналистов с телекамерами не пустили. Безутешная вдова хотела, чтобы траурное мероприятие не превратилось в представление для зевак. Более того, накануне Градского отпевали в Новодевичьем монастыре. На этом мероприятии и вовсе присутствовали только самые близкие и родные люди Александра Борисовича.

Для его семьи было очень важно, чтобы в последний путь исполнитель хита "Как молоды мы были" отправился по-человечески, без лишних любопытных глаз. В такой обстановке родственники мэтра смогли предаться скорби, не думая о том, что их искренние и горькие слезы станут поводом для публикаций в прессе.

О проведении дополнительной тайной церемонии прощания с Александром Градским стало известно журналистам издания "Комсомольская правда". По информации корреспондентов, организацией этого мероприятия занимался старший сын покойной звезды Даниил.

Напомним, на основную печальную церемонию пришли тысячи поклонников культового певца.