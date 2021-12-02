Кончина знаменитости и последующие события окутаны тайной

Знаменитая советская актриса Валентина Малявина покинула этот мир в конце октября. В последние годы звезда вела затворнический образ жизни, однако ее роли в культовых фильмах навсегда останутся в памяти поклонников. Именно поэтому многие люди удивились, что не могут лично почтить память покойной знаменитости – где захоронена Малявина неизвестно.



Неожиданными подробностями поделилась Наталья Бондарчук. Именитая почитательница таланта звезды шедевров советского кинематографа "Иваново детство", "Красная площадь", "Урок литературы" и других однажды попыталась отыскать могилу Валентины Александровны. По некоторым данным, последнее пристанище знаменитость нашла на Троекуровском кладбище.

Однако Бондарчук ждало разочарование – ей так и не удалось найти место захоронения актрисы. Сестра знаменитого российского режиссера Федора Бондарчука решила разобраться в странной ситуации и обратилась к работникам кладбища. Один человек поделился с Натальей секретной информацией.

"Близкие Валентины не хотят огласки, поэтому могли забрать урну домой", – рассказал осведомленный источник.

По его словам, захоронение советской звезды планируют сделать только весной. Бондарчук очень удивилась, что родственники Малявиной устроили такой непонятный спектакль вокруг горестного события. Сейчас получается, что никому неизвестно, где находится прах Валентины Александровны. Также выяснилось, что под урну с ее прахом уже выкуплено место в колумбарии, однако оно до сих пор пустует.

К слову, недавно стало известно, что скончавшаяся в ноябре знаменитая актриса Нина Русланова до конца дней страдала от проклятья Валентины Малявиной.