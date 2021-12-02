Однажды Примадонне пришлось неожиданно пришлось поменять планы

Фигура Аллы Борисовны Пугачевой для многих жителей России является символом целой эпохи в музыкальной сфере. Необычные истории из ее жизни вызывают огромное любопытство у россиян. Недавно известный режиссер Юлий Гусман поделился деталями примечательного инцидента, который произошел с Примадонной отечественной эстрады. Оказалось, однажды ее сняли прямо с борта самолета.



Знаменитая певица, исполнительница культовых композиций "Миллион алых роз", "Сильная женщина", "Будь или не будь" и других однажды решила посетить французскую республику. Артистка захотела на время покинуть Советский Союз и прогуляться по улицам Франции. Однако знаменитость сняли буквально с борта и вернули на Родину.

Любопытный инцидент произошел из-за проекта, над которым работал Гусман. В те времена он подготавливал первые телемосты между СССР и США. Организаторы мероприятия решили устроить большой вечер в останкинской студии. В нем участвовали студенты самых элитных вузов. Темой стало обсуждение отношений между советскими гражданами и американцами.

Все выдающиеся звезды поддержали эту интересную затею и согласились принять участие в мероприятии. Разумеется, такое знаковое событие не могло обойтись без Аллы Борисовны. В итоге артистку сняли с рейса и привезли в студию. Сначала Пугачева очень ругалась на своих коллег, а потом прониклась атмосферой мероприятия и в конце осталась весьма довольна приведенными вечерами.

К слову, недавно имя Пугачевой попало в большой скандал. В прессе появилась информация, что ее племянник может быть замешан в краже салона красоты на восемь миллионов рублей.