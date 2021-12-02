После смерти Градский оставил родным крупные долги

После смерти Градский оставил родным крупные долги
Александр Градский. Фото: Anatoly Lomohov / Russian Look / www.globallookpress.com
Мэтр не успел уплатить налоги на полмиллиона рублей

У певца Александра Градского после смерти обнаружились крупные долги. Об этом сообщает "Комсомольская Правда".

Напомним, Градский скончался 28 ноября в возрасте 72 лет. Накануне, 1 декабря, композитора похоронили на Ваганьковском кладбище.

Как выяснили журналисты, при жизни Александр Борисович не успел уплатить налоги на сумму чуть больше полумиллиона рублей. Речь идет прежде всего о задолженностях за столичные квартиры.

Так, за недвижимость в Москве Градский должен был отдать из своего кармана 453 тысячи рублей. Размер земельного налога составил 27 тысяч рублей, а транспортного – 43 тысячи рублей. В общей сложности наставник музыкального шоу "Голос" задолжал государству 523 тысячи рублей.

Суммы нужно было внести до первого декабря. Однако можно предположить, что из-за проблем со здоровьем, обострившихся у мэтра незадолго до кончины, он был вынужден отодвинуть решение финансовых вопросов на второй план.

Некоторое время назад Александр Борисович подхватил коронавирус. После выздоровления у композитора начались проблемы с ногой. Артисту было сложно самостоятельно передвигаться, поэтому при нем постоянно находилась сиделка.

Адвокат Андрей Алешкин отметил, что уплатить налоги за Градского придется его родным.

"Когда человек умирает, по закону его наследники получают не только имущество, но и долги", – объяснил эксперт.

Примечательно, что закрывать задолженность за недвижимость будет тот, кому она досталась по наследству.

Ранее стало известно о том, что Градского тайно отпели в Новодевичьем монастыре. 

Источник: Комсомольская правда ✓ Надежный источник
Анастасия ГОРЮНОВА

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