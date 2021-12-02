Популярной блогерше Карнавал стало плохо после концерта

Девушка потеряла сознание

Звезда "ТикТок" Валя Карнавал упала в обморок после концерта в "Крокус Сити Холле". Девушка раздавала автографы многочисленным поклонником и в какой-то момент почувствовала себя плохо.

Видео опубликовал "Пятый канал". На записи видно, как девушка идет по коридору в окружении секьюрити. По лицу блогерши можно понять, что ей действительно нехорошо.

В какой-то момент Валя потеряла сознание. К счастью, ее успел подхватить на руки один из охранников.

Спустя некоторое время в личном микроблоге Карнавал высказалась о произошедшем. Она призналась, что и раньше сталкивалась с такими приступами. Звезда падала в обморок из-за переутомления или эмоциональных нагрузок.

Валя попросила фанатов не беспокоиться за нее. Также девушка поблагодарила поклонников за прекрасное времяпровождение. 

Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник
Анастасия ГОРЮНОВА

Ответить:

Гость332271
Пожаловаться Ответить
Первый раз слышу про эту "популярную" блогершу
1
новости партнеров

"Ползал на коленях": Лукашенко поведал о своих мольбах перед Порошенко после диалога с Путиным

Экс-президент Украины не сдержал обещаний

Столтенберг отказал России в праве иметь свои сферы влияния

Натовский шеф объявил, что мир уже не вернется во времена, когда большие страны в чем-то ограничивали малые

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей