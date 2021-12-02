Девушка потеряла сознание

Звезда "ТикТок" Валя Карнавал упала в обморок после концерта в "Крокус Сити Холле". Девушка раздавала автографы многочисленным поклонником и в какой-то момент почувствовала себя плохо.

Видео опубликовал "Пятый канал". На записи видно, как девушка идет по коридору в окружении секьюрити. По лицу блогерши можно понять, что ей действительно нехорошо.

В какой-то момент Валя потеряла сознание. К счастью, ее успел подхватить на руки один из охранников.

Спустя некоторое время в личном микроблоге Карнавал высказалась о произошедшем. Она призналась, что и раньше сталкивалась с такими приступами. Звезда падала в обморок из-за переутомления или эмоциональных нагрузок.

Валя попросила фанатов не беспокоиться за нее. Также девушка поблагодарила поклонников за прекрасное времяпровождение.