Некоторые считают, что у звездного наследника началась истерика

Любимец миллионов, знаменитый композитор и выдающийся певец Александр Градский покинул этот мир 28 ноября. Во время прощания, которое состоялось 1 декабря, его сын Даниил с печалью объявил, что у семьи маэстро хотят отнять его любимое детище "Градский Холл". Однако в самом театре заявление молодого человека вызвало недоумение.



Грозящую крупным скандалом ситуацию прокомментировала участница труппы "Холла" артистка Валентина Бирюкова. По мнению знаменитости, никаких проблем с любимым местом Александра Борисовича не будет.

Напомним, широкий резонанс получило заявление Даниила о том, что власти уже якобы приняли некие решения по поводу театра его отца. Во время траурной церемонии молодой человек почему-то решил заговорить о насущных делах и дележке наследия Градского. Там-то он пожаловался, что "Холл" планируют забрать у звездного семейства. Даниил опасается, что такие действия приведут к потере духа Градского, которым пропитан каждый сантиметр культурного учреждения.

Однако Бирюкова напомнила сыну одного из основателей российского рока, что муниципальное учреждение отнять невозможно. Здание в принципе принадлежит городу. Валентина считает, что слова Даниила можно списать на его особенное состояние после потери любимого отца.

"Не знаю, что говорит Даниил, может, это истерика", – заявила Бирюкова

Артистка также уверена, что никто не будет пренебрегать памятью Александра Градского, и его театр обязательно сохранится в первозданном виде, отмечает "Пятый канал".