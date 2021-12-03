Ольга будет лучше смотреться в кресле судьи

Популярное среди россиян музыкальное шоу "Суперстар! Возвращение" частенько становится площадкой для звездных скандалов. Так, недавно покинувший проект певец Юлиан очень обозлился на засудившее его жюри и даже предложил сменить состав звездных судей.



Исполнитель, который отдал отечественной эстраде несколько десятилетий своей жизни, удивлен, что его вокальные данные оценивают такие эксперты, как Стас Пьеха или Лера Кудрявцева. Юлиан уверен, что у бывшего фабриканта и телеведущей нет необходимых навыков для вынесения вердикта по поводу талантов маститых исполнителей.

Артист с иронией заметил, что лучше уж тогда позвать на место жюри поющую телеведущую Ольгу Бузову или блогера Даню Милохина. Мол, у них не меньше компетенций, чем у судей, которые так не угодили Юлиану.

"Я бы еще громче смеялся, если бы Бузова поставила мне "пшик" (низший балл в конкурсе)", – объявил задетый за живое артист в беседе с журналистами издания News.ru.

Знаменитый певец считает, что оценивать подобного рода музыкальные конкурсы могут только прославленные музыканты, отдавшие многие годы своей жизни этому творческому ремеслу. Например, Юлиан был бы рад видеть в кресле жюри ныне покойного Александра Градского или Людмилу Зыкину. А вот мнение шоуменов и шоувумен артиста не интересует.

К слову, недавно Юлиан предложил Кудрявцевой заняться самообразованием, а потом уже учить других.