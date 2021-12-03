Блогер показала поклонникам новый модный лук

Бывшая звезда "Дома-2" Ксения Собчак недавно побывала на гала-ужине Russia in Vogue. Темой мероприятия стала поддержка российской моды. В свет скандально известная блондинка вышла в ярко-красном платье и с необычной прической. Пользователи Сети сравнили телеведущую с бывшим премьер-министром Украины Юлией Тимошенко.

На своей странице в Instagram Собчак опубликовала несколько селфи. Ксения Анатольевна отдала предпочтение прическе, которая у многих ассоциируется с политиком из Незалежной – крупной косе, "обернутой" вокруг головы. В волосы знаменитости была вплетена алая лента.

Что касается наряда, то блогер появилась на мероприятии в платье, состоящем из корсетного верха и юбки в пол. Дизайнером одежды выступила российский модельер Ульяна Сергеенко.

Некоторые подписчики упрекнули Собчак за подражание Тимошенко.

"Зачем косишь под Юлию Тимошенко?", "Ксения Тимошенко", "Отфотошопленная Юля Тимошенко", "Похожи на Юлию Тимошенко, только улучшенная версия", – не унимались комментаторы.

При этом многие отметили, что Ксения Анатольевна выглядит шикарно. Мол, телеведущей очень идет красный цвет.

Кто-то назвал Собчак настоящей "кровавой барыней". Напомним, именно под таким псевдонимом звезда ведет свой скандальный телеграм-канал.

Ранее телеведущая призналась, что завидует супруге Анатолия Чубайса Авдотье Смирновой.