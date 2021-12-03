Актрисы не стало на 93-м году жизни

В семье Ивана Урганта случилась трагедия. Не стало бабушки телеведущего, легендарной советской актрисы Нины Ургант.

Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на Александрийский театр.

Ургант тяжело болела Паркинсоном с 2011 года. В последнее время артистка практически не выходила из своей квартиры в Санкт-Петербурге. Ургант не скрывала свое состояние – ей было тяжело передвигаться. За актрисой ухаживала сиделка.

Актриса начала сниматься в кино с середины 1950-х годов. Знаменитой ее ролью стала Рая из "Белорусского вокзала". В ее фильмографии более 50 ролей. Среди кинолент, в которых Ургант принимала участие, есть также "Укротительница Тигров", "Двенадцатая ночь", "На всю оставшуюся жизнь". Звезда советского кино была лауреатом Государственной премии СССР и народной артисткой РСФРС.

Нина Ургант была трижды замужем. В браке с первым супругом Львом Милиндером родился сын Андрей, отец Ивана Урганта.