Умерла Нина Ургант

Умерла Нина Ургант
Фото: Natalya Loginova / Russian Look / www.globallookpress.com
Актрисы не стало на 93-м году жизни

В семье Ивана Урганта случилась трагедия. Не стало бабушки телеведущего, легендарной советской актрисы Нины Ургант.

Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на Александрийский театр. 

Ургант тяжело болела Паркинсоном с 2011 года. В последнее время артистка практически не выходила из своей квартиры в Санкт-Петербурге. Ургант не скрывала свое состояние – ей было тяжело передвигаться. За актрисой ухаживала сиделка. 

Актриса начала сниматься в кино с середины 1950-х годов. Знаменитой ее ролью стала Рая из "Белорусского вокзала". В ее фильмографии более 50 ролей. Среди кинолент, в которых Ургант принимала участие, есть также "Укротительница Тигров", "Двенадцатая ночь", "На всю оставшуюся жизнь". Звезда советского кино была лауреатом Государственной премии СССР и народной артисткой РСФРС. 

Нина Ургант была трижды замужем. В браке с первым супругом Львом Милиндером родился сын Андрей, отец Ивана Урганта. 

Источник: РЕН ТВ ✓ Надежный источник
Полина ИВАНОВА

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