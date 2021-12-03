Певица считает, что все всем виноват Андрей Малахов

Некоторое время назад в эфире передачи "Прямой эфир" первая жена Виктора Захарова – нынешнего мужа Маши Распутиной, раскрыла отношение певицы к покойной Жанне Фриске. Мол, после смерти исполнительницы хита "А на море белый песок" артистка заявила, что в мире стало на одну "неприличную" девушку меньше. Эти слова шокировали общественность. Сама Маша утверждает, что ее оклеветали.

Распутина заверила, что из ее уст никогда не вылетала данная грязная фраза.

"Это наглая ложь. Такое сказать мог только самый наиподлейший человек", – высказалась знаменитость.

Певица уверена, что во всем виноват телеведущий Андрей Малахов. По мнению исполнительницы, журналист вместе с редакторами своей программы специально хочет очернить ее репутацию.

Распутина заявила, что не смотрит передачи шоумена. О скандале, развернувшемся вокруг ее имени, Маша узнала через своих поклонников. Фанаты начали заваливать артистку сообщениями, в которых в один голос твердили – они не верят в то, что звезда могла так оскорбить Фриске.

Сначала певица не могла понять, о чем именно идет речь. Однако когда она вникла в суть ситуации, то пришла в шок, передает "Собеседник".

Исполнительница добавила, что они с Жанной не были подругами. Но каждый раз, когда певицы пересекались на мероприятиях, они тепло приветствовали друг друга.

Ранее стало известно о том, что пасынок избил дочь Распутиной на глазах у Малахова.