Артисты в восторге от своего дома

Не секрет, что Максим Галкин и Алла Пугачева проживают в замке, расположенном в деревне Грязь. Журналисты выяснили, сколько стоит семейная обитель звездных супругов.

Каменный замок имеет шесть этажей. Главной изюминкой здания является высокая башня, на которой находится открытая площадка. По своему стилю сооружение напоминает средневековую постройку.

На входе расположились скульптуры в виде мифических существ горгулий. Как только на Подмосковье спускается ночь, на стенах замка включается подсветка.

Артисты периодически выкладывают фото из шикарных апартаментов. Видно, что Максим и Алла Борисовна в восторге от своей обители. Особенно проживанию там радуется Галкин, так как он с детства мечтал поселиться в замке.

Площадь дома составляет примерно три тысячи квадратных метров. Замок оборудован лифтом, а также подземной парковкой. Кроме того, внутри можно найти спа-центр, джакузи и бассейн. Так что для отдыха звездным супругам не нужно куда-либо ехать – им достаточно спуститься на один из этажей.

Вокруг здания раскинулась просторная территория, огороженная забором. На ней располагаются оранжерея, зимний сад, а также дома для обслуживающего персонала.

Как сообщает "Комсомольская Правда", все это обошлось Галкину и Пугачевой в 750 миллионов рублей.

Ранее Галкин показал, как выглядит спальня исполнительницы хита "Миллион алых роз".