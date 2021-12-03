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Внешность певицы Софии Ротару периодически становится объектом обсуждений. Общественность восхищает то, что в свои 74 года знаменитость выглядит потрясающе. Свежая фотография артистки в очередной раз это подтвердила.
На своей инстаграм-странице Ротару опубликовала снимок, сделанный во время съемок для новогодней передачи. На нем София Михайловна позирует в окружении молодых нарядно одетых девушек.
Исполнительница хита "Белая зима" предстала перед поклонниками в длинном платье цвета топленого молока, дополненном золотым металлическим поясом. Знаменитость отдала предпочтение простой, но эффектной прическе – распущенным завитым локонам. Артистка лучезарно улыбается, смотря в камеру.
Образ Ротару покорил сердца ее многочисленных поклонников.
"Богиня эстрады", "Очень шикарно выглядите!!!!!", "София Михайловна, вы прелесть", "Ну до чего прекрасная", – прокомментировали восхищенные фанаты.
Некоторые отметили, что певица выглядит так же молодо и свежо, как и стоящие рядом девушки.
"Вы выглядите как ровесница рядом стоящих девушек", "На фоне Софии Ротару рядом все невзрачные", "София Михайловна, потеряла вас среди девчонок!" – написали пользователи Сети.
Поклонники обратились к Ротару с просьбой почаще делиться с ними новыми фотографиями.
Однако не всегда образы певицы восхищают народ. Так, например, недавно Софию Михайловну раскритиковали за "бабушкин" наряд за 300 тысяч рублей.
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