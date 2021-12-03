Собчак приобрела квартиру для жертвы секты Виссариона

Собчак приобрела квартиру для жертвы секты Виссариона
Ксения Собчак. Фото: Vadim Tarakanov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Теперь несчастная женщина будет жить в Новосибирске

Телеведущая Ксения Собчак совершила благородное дело. Бывшая звезда "Дома-2" купила жилье для женщины, которая много лет назад оказалась на улице из-за последователей секты Виссариона.

Весной этого года Собчак выпустила фильм, посвященный жертвам религиозного движения. В нем блогер поведала историю Ольги Климовой, которая продала столичную квартиру, а вырученные деньги отдала виссарионовцам.

В 90-х Климову захватили идеи и взгляды последователей Виссариона. В какой-то момент члены общины позвали Ольгу в город Минусинск, расположенный в Красноярском крае. Перед тем, как отправиться в путь, женщина выставила на продажу свою квартиру в Москве. Совершив сделку, она отправилась к единомышленникам. С собой Климова взяла 10-летнего сына.

Приехав на место, женщина передала последователям религиозного движения все свои средства. Вскоре выяснилось, что никто не собирается обеспечивать ее жильем. В итоге Ольга осталась ни с чем – без денег и без крыши над головой.

Около 14 лет Климова вместе с сыном скиталась по улицам. Они ночевали в заброшенных постройках и питались как придется. Обращаться в полицию женщина боялась.

Собчак прониклась сочувствием к жертве секты Виссариона. В своем Ютуб-проекте "Осторожно, новости" Ксения Анатольевна рассказала, что вместе со зрительницей передачи приобрела квартиру для Ольги.

Теперь Климова будет жить в Новосибирске. Делать ремонт там не требуется – квартира досталась ей с мебелью и всей необходимой бытовой техникой.

Ранее Ксению Анатольевну упрекнули за подражание Юлии Тимошенко. 

Источник: YouTube ✓ Надежный источник
Анастасия ГОРЮНОВА

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