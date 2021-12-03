К концу жизни звезда практически не выходила из дома

В Петербурге в возрасте 92 лет ушла из жизни родоначальница артистической династии, народная артистка РСФСР Нина Ургант, снискавшая популярность после роли Раи в кинокартине "Белорусский вокзал". Известно, что в последнее время звезда практически не выходила из дома. А во время последнего разговора с журналистами у нее была серьезная одышка. Приходилось отвечать ее помощнице.

На новость отреагировал Иван Краско, который с горечью констатировал, что годы не щадят никого. В последний раз он общался с Ниной летом 2021 года, справившись о здоровье своего близкого друга.

"Я ее всегда так называл – своей девочкой. Мы очень дружили. И знаете, про здоровье она никогда ничего не говорила. Она не любила жаловаться", – признался Краско в интервью петербургской "Комсомолке".

Тогда же Нина призналась, что уже перестала выходить из дома – видела в этом определенный риск. Артистке уже люди надоели к тому моменту – она всех "отшивала". На даче Нины не было уже примерно три года из-за проблем со здоровьем. А когда-то вместе с Краско они частенько друг друга навещали – были соседями по участкам.

Артист рассказал, что соседствовал с ныне покойной Людмилой Сенчиной – последняя, в отличие от Нины, не признавала кошек и была "собачницей". Соседи жили дружно. Могли и опрокинуть по рюмочке. А Ургант часто переживала за своего популярного внука, которым очень гордилась. Хотя и боялась за Ваню – мол, слишком прыткий и ловкий.

"Я ей говорил: "Парню прет, везет". Она отвечала: "Ой, боюсь таких молодых". Но ничего с Ваней не случилось, и она была счастлива", – поделился Иван.

О смерти Нины Ургант стало известно сегодня, 3 декабря. С 2011 года она страдала болезнью Паркинсона.