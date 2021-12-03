Элджей получил штраф за пропаганду наркотиков

Решение вынесено столичным судом

Зюзинский районный суд Москвы вынес штраф популярному российскому рэперу Элджею в размере ста тысяч рублей. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе суда.

Как отмечает источник, суд признал Алексея Узенюка виновным по части 1.1 статьи 6.13 Кодекса об административных правонарушениях – пропаганда наркотиков в Интернете.

До этого аналогичное обвинение было вынесено в отношении рэпера Моргенштерна, которого признали виновным по той же статье КоАП РФ. Суд решил, что в двух композициях исполнителя содержится соответствующая пропаганда.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Игорь ЛУКЬЯНОВ

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