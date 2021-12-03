Курс рубля
- Когда валюта подешевеет: прогноз эксперта
- Аналитики дали прогноз по курсу валют на год вперед
- Курс рубля может рухнуть еще до Нового года
826 новости
Зюзинский районный суд Москвы вынес штраф популярному российскому рэперу Элджею в размере ста тысяч рублей. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе суда.
Как отмечает источник, суд признал Алексея Узенюка виновным по части 1.1 статьи 6.13 Кодекса об административных правонарушениях – пропаганда наркотиков в Интернете.
До этого аналогичное обвинение было вынесено в отношении рэпера Моргенштерна, которого признали виновным по той же статье КоАП РФ. Суд решил, что в двух композициях исполнителя содержится соответствующая пропаганда.
Запрет Парижа на инвестирование больше похож на санкции отдельно взятой страны ЕС против РФ
Бацьку ожидают на полуострове в новогодние каникуды