По словам певицы, Татьяна Николаевна только светила лицом

Исполнительница большей части хитов группы "Мираж" Маргарита Суханкина стала новой героиней передачи "Судьба человека". В беседе с Борисом Корчевниковым артистка поделилась шокирующей правдой про творческий путь Татьяны Овсиенко.

Овсиенко появилась в группе в 1988 году. В коллективе она проработала до конца 1990 года.

Ходили слухи, что все солистки "Миража" выступают под фонограмму, записанную Суханкиной. Мол, исполнительницы попросту открывают рот на сцене, а за них поет Маргарита Анатольевна. Овсиенко, будучи лидером группы, не раз опровергала данную информацию, заверяя, что на концертах звучат "живые" голоса всех артисток.

В эфире передачи Суханкина заявила, что весь коллектив действительно пользовался ее талантом. Вокалистки танцевали и пели под звуковое сопровождение, принадлежащее ей.

Также Маргарита Анатольевна раскрыла секрет Овсиенко. По ее словам, Татьяна Николаевна не исполнила вживую ни одной песни.

"У Татьяны голос ограничен. Что касается "Миража", она вообще ничего не пела, как говорится, от слова совсем", – ошарашила заявлением Суханкина.

Певица добавила, что Овсиенко попросту светила лицом. Артистка не понимает, на каком основании Татьяне Николаевне присвоили звание заслуженной артистки Российской Федерации. К слову, у самой Маргариты Анатольевны нет такой награды.

Ранее стало известно о том, что Суханкину обокрали на заправке.