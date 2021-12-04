Актриса поделилась таинственной историей с журналистом

Вдова Александра Градского Марина Коташенко призналась, что уход мэтра был окутан мистикой. В разговоре с журналистом она рассказала о странном случае в день, когда ее супруга не стало.



По словам 37-летней актрисы, 28 ноября в их квартире остановились часы. То же самое случилось в театре Градского.

"Такая таинственная история",

- сообщила Коташенко.

Градский ушел из жизни 28 ноября ночью. Медики назвали причиной смерти артиста инфаркт головного мозга. Мэтру было 72 года.

Ранее СМИ сообщили, какое наследство оставил своим родным Градский. Артист владел элитным жильем в Москве, был у него и роскошный загородный коттедж. В целом, по данным журналистов, состояние Градского оценивается в сотни миллионов рублей.

Позже стало известно, что мэтр оставил после себя и долги. Он не успел уплатить налоги – сумма составляет чуть больше пятисот тысяч рублей.