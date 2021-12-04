Молодой кинокритик вступился за своего коллегу

Недавно информационное пространство взорвала новость о том, что знаменитый британский режиссер Ридли Скотт во время интервью российскому кинокритику Антону Долину перешел на дворовую лексику. По поводу скандального инцидента высказался блогер Евгений Баженов, который завоевал популярность благодаря своим роликам с разборами кинофильмов.



Кинокритик, которые больше известен публике под псевдонимом BadComedian, отметил, что считает реакцию прославленного зарубежного режиссера как минимум странной. Напомним, Ридли Скотт перешел на мат, когда Долин отметил, что относительно недавно выпущенная в прокат кинолента "Последняя дуэль" более реалистична, чем его предыдущие проекты. Такое замечание почему-то вывело мэтра из себя, и он грубо осадил кинокритика словами "пошел ты на …".

По мнению Баженова, в словах его коллеги не было ничего оскорбительного. Непонятно, почему режиссер обиделся на невинное замечание.

"Я не понимаю, чем вызвана такая агрессия Ридли Скотта", – заявил Баженов в беседе с журналистами "РЕН ТВ".

Блогер предположил, что кинорежиссеру могло что-то послышаться. Также Евгений напомнил, что знаменитый британец достиг весьма почтенного возраста и на весь мир славится своим взрывным характером.

В любом случае, по мнению Баженова, такое поведение выходит за рамки нормы. Абсолютно не ясно, почему иностранец посчитал возможным перейти на нецензурную лексику.

К слову, недавно Евгений Баженов опубликовал разгромный видеокомментарий по поводу нашумевшей киноленты "Чернобыль", режиссером которой выступил артист Данила Козловский.