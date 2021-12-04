Знаменитая актриса скончалась в собственной квартире

Накануне, 3 декабря, стало известно о большой трагедии в культурной сфере. В возрасте 92 лет в лучший мир отошла известная артистка, любимица миллионов Нина Ургант. Деталями печального события поделилась ее сиделка, которая долгие годы ухаживала за звездой легендарной советской киноленты "Белорусский вокзал".



Оказалось, именно помощница знаменитости была первым человеком, который узнал о смерти Нины Николаевны. Женщина обнаружила бездыханное тело бабушки знаменитого телеведущего Ивана Урганта в ее квартире, которая находится в Санкт-Петербурге на набережной Крюкова канала.

Перепуганная и убитая горем сиделка вызвала полицейских, однако ее заявка была передана медикам, которые и констатировали смерть знаменитой актрисы. Позже разговорчивая работница рассказала, что Нина Николаевна долгое время страдала от болезни Паркинсона. Такую информацию удалось узнать журналистам издания "Комсомольская правда".

К слову, недавно известный советский артист Иван Краско поведал о последнем разговоре с ныне покойной народной артисткой РСФСР. Актер подчеркнул, что очень близко дружил с Ниной Николаевной. Краско также добавил, что Ургант была очень сильной женщиной, которая никогда не жаловалась на здоровье.