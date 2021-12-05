Роман на съемках и проблемы с весом: как живет Екатерина Порубель

Роман на съемках и проблемы с весом: как живет Екатерина Порубель
Кадр: www.youtube.com
Роль в сериале "Серафима прекрасная" сделала из актрисы звезду

Сегодня имя Екатерины Порубель известно всем любителям телесериалов. Всего один проект определил всю дальнейшую жизнь знаменитости. Когда актрису утвердили на роль в "Серафиме прекрасной", ее судьба резко изменилась. Теперь знаменитость – востребованная актриса, которую часто приглашают в кино.

Однако успех пришел к Екатерине далеко не сразу. В юности будущая звезда страдала от избыточного веса и несильно верила в собственную привлекательность. Однако пробивной нрав и желание испытать себя подтолкнули Порубель к решению поступить в театральный вуз. Стоит отметить, что для нее вступительные испытания оказались очень легкими. Талантливая девушка быстро справилась со всеми задачами и была зачислена в Театральное училище имени Щепкина.

 

 

Кстати, в старших классах девушка весила 97 кг, а после окончания театрального сумела избавиться от более 10 кг. Настоящей удачей в ее жизни стало приглашение на главную роль в телесериале "Серафима прекрасная". Этот кинопродукт вышел на экраны в 2011-м году. С тех пор Екатерина стала любимицей миллионов зрителей и весьма успешной артисткой.

Более того, съемки в сериале помогли Порубель наладить и личную жизнь. Артистка закрутила роман прямо на работе. Ее избранником стал осветитель из Одессы Анатолий Левенец. Звезда родила любимому супругу двоих сыновей и взяла его фамилию, однако для фанатов остается Порубель. Любопытно, что отец старшего сына Екатерины, Саввы, до сих пор неизвестен. Артистка отказывается раскрывать его имя и не любит обсуждать данную тему.

Екатерина Порубель признается, что до сих пор внимательно следит за своим питанием, так как склонна к полноте. Знаменитость считает себя однолюбом и очень счастлива в семейной жизни.

Ранее "Утро.ру" рассказывало, как сложилась жизнь звезды "Свадьбы в малиновке" Тамары Носовой.

Источник: Комсомольская правда ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА

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