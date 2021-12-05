Билан показал вырезанную из "Голоса" беседу о прошлом с Градским

Билан показал вырезанную из "Голоса" ностальгическую беседу с Градским
Александр Градский . Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Артист до сих пор не может смириться со смертью мэтра

Знаменитого российского певца и композитора Александра Градского не стало 28 ноября. Родственники, коллеги и поклонники знаменитости очень тяжело переживают потерю. Известный артист Дмитрий Билан, который всегда восхищался талантом старшего товарища, вспомнил о личном разговоре, который состоялся между двумя наставниками популярной у россиян музыкальной телепередачи "Голос". К сожалению, эти кадры не вошли в эфир.

Во время подготовки к прослушиванию конкурсантов Дмитрий и Александр Борисович начали вспоминать, когда они впервые встретились. Билан настаивал, что знакомство состоялось, когда ему уже было 17 лет, однако Градский заверил, что знает артиста с его 13 лет. Знаменитости предались воспоминаниям и побеседовали о давно ушедших днях.

В подписи к трогательному видеоролику Билан отметил, что ныне покойный маэстро в последнее время много ностальгировал. Возможно, Александр Борисович предчувствовал скорый конец, и поэтому перебирал в памяти все события своей жизни.

"Он часто ностальгировал в те дни, рассказывал о своей молодости, свершениях, шутил", – написал певец.

Дмитрий признался: он до сих пор не верит, что услышанные тогда наставления от Александра Борисовича будут последними в его жизни. Билан подчеркнул, что очень тяжело переживает утрату и пока не может свыкнуться с горестным событием.

К слову, недавно вдова Александра Борисовича Марина Коташенко рассказала о мистическом происшествии в день его смерти.

Источник: Instagram ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

новости партнеров

"Такого уровня еще не было": в Крыму рассказали о визите представителей Белоруссии

На полуострове готовятся к приезду Лукашенко

Эксперт предрек Европе зиму без "Северного потока – 2"

У европейцев могут начаться большие проблемы из-за недостачи газа

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей