Артист до сих пор не может смириться со смертью мэтра

Знаменитого российского певца и композитора Александра Градского не стало 28 ноября. Родственники, коллеги и поклонники знаменитости очень тяжело переживают потерю. Известный артист Дмитрий Билан, который всегда восхищался талантом старшего товарища, вспомнил о личном разговоре, который состоялся между двумя наставниками популярной у россиян музыкальной телепередачи "Голос". К сожалению, эти кадры не вошли в эфир.



Во время подготовки к прослушиванию конкурсантов Дмитрий и Александр Борисович начали вспоминать, когда они впервые встретились. Билан настаивал, что знакомство состоялось, когда ему уже было 17 лет, однако Градский заверил, что знает артиста с его 13 лет. Знаменитости предались воспоминаниям и побеседовали о давно ушедших днях.

В подписи к трогательному видеоролику Билан отметил, что ныне покойный маэстро в последнее время много ностальгировал. Возможно, Александр Борисович предчувствовал скорый конец, и поэтому перебирал в памяти все события своей жизни.

"Он часто ностальгировал в те дни, рассказывал о своей молодости, свершениях, шутил", – написал певец.

Дмитрий признался: он до сих пор не верит, что услышанные тогда наставления от Александра Борисовича будут последними в его жизни. Билан подчеркнул, что очень тяжело переживает утрату и пока не может свыкнуться с горестным событием.

К слову, недавно вдова Александра Борисовича Марина Коташенко рассказала о мистическом происшествии в день его смерти.