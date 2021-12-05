Конфуз произошел прямо на сцене перед зрителями

В минувшую субботу в Москве прошли съемки концерта "Песня года", которые выпустят в эфир в первые дни 2022 года. Традиционное участие в фестивале приняла певица София Ротару, несмотря на отказы давать другие концерты в России. Артистка решила исполнить несколько песен, но в какой-то момент на сцене произошло непредвиденное, из-за чего она вышла из себя прямо перед толпой зрителей. Об этом сообщает "Комсомольская правда".

Во время паузы между песнями, когда операторы записывали подношения цветов, на сцену выбежал технический работник, который прошел прямо между музыкантами и танцорами. Выходить техперсоналу во время съемок строго запрещено, поэтому, увидев мужчину, Ротару сильно разозлилась.

"Куда вышел? Куда?", – эмоционально обратилась она к сотруднику, повернувшись к публике спиной.

Заметив гнев знаменитости, работник быстро убежал со сцены.

София Ротару очень требовательно относится к организации собственных концертов, за малейшиие провинности звезда может отчитать любого сотрудника, не переживая, что это могут увидеть окружающие журналисты. В прошлом году жертвой эмоционально взрыва стал ее помощник.