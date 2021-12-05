Мэтр мог решить за родственников вопроса раздела недвижимости

После смерти Александра Градского в Сети заговорили о том, как многочисленные родственники поделят его имущество. Ведь у мэтра остались старшие дети, а также молодая возлюбленная и два маленьких сына. Друг артиста Анатолий Алешин рассказал, что его товарищ был предусмотрительным человеком.

Спустя несколько дней после ухода Градского стало известно, что за месяц до смерти он женился на матери своих детей Марине Коташенко, с которой прожил в гражданском браке с начала 2000-х.

Алешин полагает, что его друг предчувствовал беду и решил – пора гарантировать возлюбленной безопасное будущее. Музыкант отметил, что таким женам тяжело адаптироваться к реальности, потому что они живут в золотых клетках, не работают и не сталкиваются ни с какими неприятностями.

Артист отметил, что мэтр с юности все деньги приносил в дом и, вероятно, оставил после себя немало недвижимости. Как выяснили журналисты НТВ, Градский купил по квартире в столице старшим детям – дочери Марии и сыну Даниилу. Каждое жилье стоит около 70 миллионов рублей.

Впрочем, наследники первой очереди могут опротестовать завещание Градского, указывает Алешин. Однако если композитор оставил дарственную, то сделать это будет невозможно. В таком случае никакой борьбы за наследство не будет.

Высказался Алешин и по поводу того, что родственники Градского не исполнили его последнюю волю. Артист хотел быть похоронен на Кузьминском кладбище. Артист считает, что кто-то решил – такое последнее пристанище не по рангу столь великому и эксцентричному композитору.